L'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha rotto il silenzio su quello che sarà il futuro del 'suo' portiere Guglielmo Vicario, corteggiatissimo dalla Juventus. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Sky.'Penso proprio che non resterà. Credo che dopo le due stagioni che ha fatto si meriti di andare in una big. Gli auguro di andare in un calcio di altissimo livello ovvero dove merita di stare e non solo perché è forte in campo'.