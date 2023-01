Dopo la bella vittoria ottenuta contro l'Inter, l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa anche del futuro di Parisi e Vicario, finiti sotto la lente di ingrandimento dei dirigenti bianconeri.'Sono pronti per le grandi squadre. In alcune situazioni mi ha fatto venire il batticuore, ha grande qualità e coraggio, gioca a San Siro come se fosse nel campetto di casa sua. Questa spavalderia lo porta ad essere utile per le grandi squadre. Con le sue qualità può fare qualcosa in più, qualche assist in più'.