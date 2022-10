L'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato nel post partita della gara pareggiata contro il Torino, dove ha avvisato indirettamente anche la Juve in vista del derby della prossima settimana.'Sono domande per il mister del Toro…Vedo una squadra veramente forte, con individualità importanti. Può battere chiunque, non solo la Juve: per noi è stata difficile, come ci aspettavamo. Ci stanno gli up and down per tutti, ma il Toro ha armi in campo e in panchina per fare un ottimo campionato'.