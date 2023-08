Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cittadella, l'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato anche del futuro di Tommaso Baldanzi, accostato alla Juve.'Purtroppo il mercato mi rende spettatore, non posso decidere cosa fare. Spero che rimanga, se poi andrà via bisognerà rimpiazzarlo con un giocatore altrettanto importante perché, nel momento in cui si muove un giocatore importante ovviamente deve essere rimpiazzato. Problemi zero, lamentele zero, mi piace che i miei giocatori non si lamentino e anche io sono il primo a non farlo. Mi piace lavorare, tirare fuori il massimo dal materiale che ho'.