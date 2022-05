Non solo quello di Dybala, in casa Juve uno dei giocatori ancora incerti della loro permanezna in bianconero è sicuramente Alvaro Morata. La Vecchia Signora vorrebbe infatti ottenere uno sconto sul riscatto, non prendendo in considerazione la somma dei 35 milioni già pattuiti. Ma nei mesi scorsi, l'ex Real era stato accostato anche al Barcellona di Xavi, con quest'ultimo che si è espresso sulla situazione nella conferenza stampa di oggi.



'Parlare di giocatori che non abbiamo a disposizione, non ci aiuta. Non mi piace, ma questa è la situazione che abbiamo attualmente'.