L'allenatore del Barcellona Xavi, interrogato in conferenza stampa, ha risposto sul futuro del centrocampista olandese Frenkie de Jong, accostato, tra le altre, alla Juventus:



"E' un giocatore importante per me, ha giocato quasi tutte le partite dall'inizio, ma dipende dalla situazione economica del club. Per quanto mi riguarda, Frenkie può diventare una delle leggende del club".