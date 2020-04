1









Willian, esterno brasiliano del Chelsea, è uno degli obiettivi della Juve per la prossima stagione. Il brasiliano fa gola ai bianconeri per il suo talento ma anche per il suo contratto, che scade a giugno. Il classe '88, tra l'altro, non ha escluso la possibilità di lasciare i Blues una volta terminata la stagione: ​"Il club mi offre altri due anni, io ne vorrei tre - le sue parole al The Sun -. Al momento ogni discorso è interrotto, ma altre opzioni concrete ancora non ne ho. So che ci sono offerte, vedremo cosa succederà. Io resterei volentieri in Premier League, ma non escludo di andare a giocare anche altrove".



SARRI - ​"Per me è un bravo allenatore - continua il sudamericano a Espn -. La sua idea tattica era molto interessante, gli piace il bel gioco e insiste sul possesso palla. Voglio ricordare che con lui abbiamo vinto un titolo molto importante come l'Europa League e che siamo arrivati davanti a altre squadre forti, piazzandoci terzi in Premier".