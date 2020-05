Il futuro di Willian potrebbe essere sempre a Londra, ma non col la maglia del Chelsea. L’esterno brasiliano, accostato in Italia alla Juventus, è desiderio di mercato sia del Tottenham che dell’Arsenal, pronte a darsi battaglie in un derby di mercato. Tra le due squadre gli Spurs erano in vantaggio per una presunta chiamata con Josè Mourinho, cosa che Willian ha prontamente smentito. TalkSport riporta le sue parole: “Non ho avuto nessun contatto con Mourinho di recente. Non ho ancora lasciato la mia casa neanche una volta. Quindi quando sono venuto a sapere della storia dell’incontro con Josè la cosa mi ha totalmente preso di sorpresa”.