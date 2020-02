L'esterno brasiliano Willian, giocatore del Chelsea, è entrato nel mirino del mercato della Juventus, visto contratto in scadenza a fine stagione. Eppure, come si evince dalla lettera scritta per The Players Tribune, Willian sembra essere molto affezionato alla sua attuale città: "​Ho giocato per il Chelsea da più di sei anni e posso onestamente dire che sono molto felice qui. Se chiedi a mia moglie se vuole lasciare Londra, lei dirà di no. Le mie figlie si sentono allo stesso modo. Certo, il Brasile è il Brasile, giusto? È la nostra casa, la nostra cultura. Ci sentiamo sempre bene quando andiamo lì in vacanza e vediamo la famiglia e gli amici. Ma Londra è la mia seconda casa. Quindi Londra è dove voglio stare. Questo è dove ho la mia famiglia, la mia chiesa. Voglio che le mie figlie crescano qui. Ogni volta che torno nello spogliatoio, voglio continuare a vedere i loro messaggi. Voglio continuare a sentire il loro amore e incoraggiamento". Un indizio di mercato?