Ai microfoni di Dazn Timothyha parlato del suo approdo a Torino ( QUI le integrali) queste le sue parole:"Sono rimasto scioccato dal primo giorno, non pensavo sarebbe venuta così tanta gente per me, l'amore che mi hanno mostrato sarà sicuramente ricambiato. Farò del mio meglio per cercare di interagire con ognuno di loro