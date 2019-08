Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Tiki Taka, trasmissione in onda su Mediaset di cui è opinionista. Ecco le sue parole a riguardo: "Se Icardi ha rifiutato il Napoli? Abbiamo tanti amici di Napoli, ma sono le società che decidono. Sarò scomoda perché sono la moglie, ma uno che fa 120 gol a 26 anni fa comodo a qualunque squadra". E, in risposta a Raffaele Auriemma, giornalista tifoso del Napoli, ha aggiunto: "Icardi ha rifiutato tutto ciò che non sia il restare all’Inter? Esattamente, grazie. Non vuole sentire altre opzioni che non siano l'Inter".



