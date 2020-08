Rudi Voeller, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha parlato di Kai Havertz, trequartista tedesco che piace a Juve, Chelsea e Inter: "In tempi di coronavirus potrebbe essere che i prezzi di trasferimento siano diminuiti per molti giocatori. Ma, coronavirus o no, questo non è il caso di giocatori come Havertz o Jadon Sancho. Non ci sono sconti per loro".