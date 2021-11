"​Il mio futuro? Voglio solo lavorare ancora di più e avere grande fame di vittorie e gol. Se farò questo, penso che alla fine tutto andrà a posto. Almeno non mi pentirò perché avrei potuto fare qualcosa di diverso". Parola di Dusan, intervenuto dopo la vittoria in rimonta della Nazionale serba contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha regalato all'attaccante della Fiorentina e alla sua squadra la qualificazione al. Il giovane centravanti, insomma, guarda avanti. E nel suo futuro potrebbe esserci la, per cui il 21enne è un concreto obiettivo di mercato.