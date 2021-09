Il centravanti della Fiorentina ha parlato così dopo i due gol all'Atalanta: "Ci abbiamo sempre creduto, da quando abbiamo cominciato il nuovo percorso con Italiano. Dobbiamo continuare a lavorare duro, perché così potremo toglierci delle soddisfazioni. Siamo orgogliosi di questi tre punti: l’Atalanta è avversario molto forte, un esempio. Io un top player? No, devo continuare ad impegnarmi con determinazione ascoltando chi ha più esperienza di me. Io devo pensare ad allenarmi più di tutti, perché questa può essere la strada verso grandi risultati".- "Li ho calciati fin da piccolo e spero di continuare. La mia permanenza? Ho detto più volte che ho deciso io di rimanere perché me la sentivo, anche per il gruppo che si è creato con il nuovo allenatore. Vedremo a fine anno se è stata la scelta giusta: io penso di sì perché ho ascoltato il mio cuore. L’unica cosa certa è che io devo continuare a lavorare duro, il resto verrà. Il prolungamento di contratto? Stiamo parlando, posso dire solo questo. Quando hai un allenatore che ti capisce, con cui puoi parlare ed anche discutere è tutto più facile. E’ un grandissimo allenatore e spero che insieme potremo fare grandi cose".