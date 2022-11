Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, l'ex portiere Emiliano Viviano ha rilasciato delle dichiarazioni anche su alcune di quelle che furono le sue decisioni passate, dove ha fatto riferimento anche alla Juve.'No, quella mai, non ho niente contro la Juventus, ma per la storia che ho avuto, dove sono cresciuto, per rispetto della Fiorentina non potevo andare alla Juventus. Poi ognuno ragiona alla sua maniera, io non ho niente neanche contro il Genoa, per esempio, ma se mi sono legato così tanto alla Sampdoria non posso andare di là. Ricordo ancora un lungo striscione contro di me da parte dei tifosi della Juventus, un qualcosa che nell’arco dei novanta minuti è bellissimo, è il bello del calcio, non ho mai poi avuto problemi extra campo'.