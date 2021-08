Arturo, centrocampista dell'Inter, parla del suo futuro: "- dice a TNT Sports -. L'anno scorso ho avuto molti problemi, quindi quest'anno cercherò di fare le cose bene e aiutare la squadra in modo da poter fare molto meglio"."Non so perché la stampa abbia insistito così tanto che sarei andato via, visto che io ho sempre saputo che sarei rimasto. Sono sempre stato calmo e mi sto preparando nel migliore dei modi per dare il massimo per la squadra. Un ritorno in Cile? Ho sempre detto che voglio tornare al Colo Colo, però qui ho ancora tanti obiettivi. Al Colo Colo voglio tornarci ancora a buon livello, non per ritirarmi"