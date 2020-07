2









Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista di Parma e Lazio Juan Sebastian Veron anticipa i temi di Juve-Atalanta con un focus sui due argentini che almeno sulla carta possono far saltare il banco: Paulo Dybala da una parte e il Papu Gomez dall'altra: "Quanto mi piacerebbe giocare in quest’Atalanta - dichiara l'ex centrocampista -. Tutti corrono, lottano, sanno sempre che cosa fare. Io mi sarei trovato benissimo: alzavo la testa e lanciavo".



DYBALA-GOMEZ - "Hanno il pallone nel cervello, quei due. Il Papu mi ha stupito: crescita incredibile negli ultimi anni. E’ diventato uomo-squadra, punto di riferimento, uno al quale appoggiarsi quando le cose non vanno bene. E ora fa pure il centrocampista: rientra, e poi si fionda in avanti come una scheggia. Peccato che in Nazionale non abbia avuto la fortuna che ha con l’Atalanta. Le loro qualità migliori? Una su tutte: la rapidità di esecuzione, che è figlia della velocità del loro pensiero. Appena ricevono il pallone sanno già che cosa devono fare. E sia la Juve che l’Atalanta si esaltano con le loro invenzioni​".



PAULO - "Dybala è talento puro. Vedere come tocca il pallone è uno spettacolo, per certi movimenti e per il modo di dribblare ricorda un campione che a noi argentini è rimasto nel cuore: Omar Sivori. Lui pensa sempre alla porta avversaria, al tiro, al gol".