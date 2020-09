Intervenuto a margine del premio Fair Play a Firenze, l'ex tecnico del Manchester United Luis Van Gaal ha parlato della vittoria dell'Italia contro l'Olande e non solo: "La gara di lunedì? Prima volta che ho amato il calcio italiano - riporta TMW - perché in passato il calcio italiano era conosciuto come calcio difensivo".



DE LIGT - "È un grande talento, ma è anche giovane. Potrà diventare meglio di Chiellini e Bonucci, ha bisogno di tempo".