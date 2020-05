1









Edwin Van der Sar, ex portiere della Juve, attualmente direttore sportivo dell'Ajax, ha svelato aneddoti di mercato nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport Uk, in cui ha parlato anche di Donny van de Beek, centrocampista olandese che tanto piace a Juve e Real Madrid: "In estate abbiamo raggiunto un accordo verbale con Onana, Tagliafico e van de Beek per restare qui un'altra stagione e aiutarli poi a cercare un altro club per fare un altro stop nelle rispettive carriere. Non è cambiato nulla nonostante il coronavirus, non ci sarà uno sconto del 50% per nessuno. I club questo possono dimenticarlo".