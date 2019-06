Donny Van De Beek, centrocampista dell'Ajax e obiettivo di mercato della Juventus parla dal ritiro della nazionale olandese: "Non è vero che ci sono già state offerte per me, sono uscite tante cose nei giornali ma io non so niente. Ho un contratto con l'Ajax e qui sono felice. Chiaramente è bello sentire il mio nome accostato a quello del Bercellona però quello che voglio io è continuare a giocare e migliorare. Vedremo che succede in estate, nessuno ouò sapere cosa riserva il futuro".