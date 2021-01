Nei mesi scorsi la Juventus ha seguito con interesse Leandro Paredes, centrocampista del Psg con un passato in Serie A tra Empoli e Roma. Anche con l'arrivo di Pirlo il nome dell'argentino, sul quale c'era anche l'Inter, era stato accostato ai bianconeri, che su richiesta del nuovo allenatore erano alla ricerca di un regista per far fare il salto di qualità al centrocampo. Alla fine il rinforzo chiesto da Pirlo non è arrivato, né dal Psg né da altre squadre, e in conferenza stampa Paredes ha parlato chiaramente sul suo futuro: "Si parla molto del mio futuro, ma la verità è che sto bene a Parigi", ha detto in conferenza. Tutte le parole sul suo futuro nel video qui sotto.