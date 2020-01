La monotonia non piace a tutti e spinge spesso a fare il contrario di quello che si avesse mai potuto pensare. Lo ammette, d'altronde, anche Vikash Dhorasoo, ex centrocampista del Milan, che ora concorre come sindaco di Parigi. La politica, però, non lo ha distratto dalle questioni di pallone, con la Serie A che trova ancora uno spazio nel suo tempo. Ecco la sua dichiarazione a Sport Week: "Chi vince lo Scudetto? N​e ho abbastanza della Juve. Anche se ho giocato al Milan, tifo Inter" ha ammesso il francese.