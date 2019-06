Samuel Umtiti vuole restare al Barcellona. Accostato alla Juventus, il centrale francese a RTL ha detto: "Ho un contratto e sono felice al Barcellona. Ho avuto una stagione difficile, ma non voglio andare in altri club. La prossima stagione sarò al Barça.



GRIEZMANN - "Lui al Barcellona? Bella domanda... La verità che non ho mai sentito nulla da Griezmann nello spogliatoio".