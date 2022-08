Le parole di Destinyprima della partita contro il Milan, ai canali ufficiali dell'Udinese:"Devo continuare con il mio stato di confidenza. Capire cosa l’allenatore e i compagni vogliano da me, con tanto lavoro. Tutta la settimana si fanno le cose per arrivare al giorno della partita nello stato giusto. Tutti sanno che siamo una squadra tosta, anche loro lo sanno, e noi lavoriamo per questo da tempo, per tutto il ritiro, e oggi è il momento di mettere tutto in campo e lottare. La mia testa è qui, all’Udinese. Ho due anni in più di contratto e ho capito una cosa nel calcio: la testa deve essere libera, non si può pensare al domani, sarebbe un errore. Penso alla mia squadra e a oggi".