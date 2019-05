Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Reims. Queste le sue dichiarazioni a sorpresa in vista del prossimo mercato estivo: "I trasferimenti fanno parte del calcio. Se mi chiedete di Neymar e Mbappé, da allenatore vi dico che vorrei che restassero, se non dovesse essere così troveremo altre soluzioni". E la Juventus sogna in particolare l'arrivo di Kylian Mbappé a Torino, identificato da Andrea Agnelli come il "Cristiano Ronaldo del futuro" per mantenere la squadra ai vertici del calcio europeo. L'operazione è di quelle complesse, ma le parole di Tuchel possono aprire spiragli importanti.