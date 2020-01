La Juventus sta aspettando di formalizzare il suo primo vero acquisto in questo mercato di gennaio, che però potrebbe non arrivare. Lo scambio impostato con il Psg, con De Sciglio e Kurzawa sul piatto, è una trattativa praticamente sfumata e i due giocatori ormai sono sicuri delle proprie destinazioni... Tuchel, allenatore del Psg, però non è così convinto e alla stampa ha detto: "Cavani potrebbe partire dobbiamo ancora decidere, siamo in attesa di una decisione definitiva. Lo stesso vale per Kurzawa. Ci sono ancora due giorni per definire tutto ed era meglio non schierarli in questa partita di Coppa. Non è una situazione facile, si tratta di cambiare vita, anche per le famiglie, è normale che le trattative possano dilungarsi. Bisogna restare calmi".