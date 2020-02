Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato dell'alternanza Cavani-Icardi in conferenza stampa: «Sempre la stessa domanda. Prima mi chiedevate di Cavani. Ora abbiamo cambiato perché diamo fiducia a tutti, anche a Cavani. Ho avuto l’impressione che fosse il suo momento. Con gli attaccanti funziona così, vale per tutti ma a maggiore ragione per gli attaccanti. Se segnano e fanno la differenza restano in campo».



Parole indicative che la Juve potrà annotarsi in attesa di un'estate che la vedrà ancora interessata a Mauro Icardi, ancora in bilico tra Inter e Psg.