Il giovane centrocampista Hamed Traore si è presentato oggi al Sassuolo: “Ringrazio la società per questa opportunità e sono contento di essere qua. Sassuolo è una società importante, con giocatori forti, io sono qua per dare il mio contributo e dare il massimo. Chi mi conosce sa le mie caratteristiche, mi metterò a disposizione del mister, deciderà lui dove mettermi e come farmi giocare. Il Sassuolo è una bella squadra, che gioca a calcio, palleggia bene, ha un gioco offensivo, è una squadra forte e sono contento di farne parte. Ho scelto il Sassuolo perchè mi ha voluto fortemente, è una squadra giovane, ambiziosa, che gioca bene a calcio.”