Nel corso di una chiacchierata su Instagram con Paolo Bonolis, Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, ha parlato anche di Tonali, centrocampista del Brescia, obiettivo di mercato di Juve, Milan e Inter: "Per Tonali farei carte false. Sotto tutti i punti di vista, diventerà uno dei centrali più forti del mondo. Come Gerrard, De Rossi o Lampard. E’ un misto tra Pirlo e Gattuso, ha tutto quello che può avere un giocatore. Ha un cambio di passo incredibile, è bravo tecnicamente e di testa, è sempre lucido. Sia nelle partite importanti sia nelle partite facili".