Che Filippo Tortu sia un grandissimo tifoso della Juventus non è certamente un mistero. La passione dello sprinter è radicata e - come ammesso in una intervista alla Gazzetta dello Sport - ereditata dal padre, ma non solo: "Mio nonno era di fede juventina, anche se non l'ho mai conosciuto". L'amore di Filippo verso la Juventus lo porta a una metafora: "Un girone di ritorno in volata". E quel corto muso con cui ha preceduto l'atleta inglese nella staffetta 4x100 gli ricorda qualcuno: "Io e Allegri, stessa filosofia". L'auspicio è che il risultato, alla fine della stagione, sia uguale.