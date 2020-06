Moreno Torricelli, ex difensore tra le altre della Juve, ha parlato ai microfoni di TMW anche di Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che piace al club bianconero e all'Inter: "Il futuro di Chiesa? Federico andava a scuola con i miei figli a Firenze... Si vedevano già allora tutte le sue qualità. Bisogna vedere: è uno dei giovani italiani più interessanti. Come tutti i ragazzi c'è l'ambizione di raggiungere i traguardi più ambiti, vincere campionato e giocare le coppe. Ci sta l'idea che possa cambiare squadra per esaudire i suoi desideri. Bisognerà vedere cosa gli propone la Fiorentina. Commisso è ambizioso e occorrerà valutare i programmi che potrà proporgli".