L'ex attaccante della Juve e della Nazionale Luca Toni parla a Rai Sport prima del calcio d'inizio di Napoli-Juve e il focus è tutto su Maurizio Sarri che punta al primo trofeo italiano: "Ha capito che alla Juve devi vincere, non puoi fare solo il bel gioco. sa che iniziano le partite decisive, deve cercare di portare a casa il trofeo, ha avuto qualche problema col gioco ma se vinci il gioco passa in secondo piano, il problema sarà se non vinci un trofeo e hai anche qualche problema di gioco".