Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante Luca Toni ha parlato anche dei movimenti di mercato della Juve, consigliando ai bianconeri di ingaggiare Icardi anche a costo di sacrificare Morata. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Icardi può portare alla Juventus quei gol che sono mancati nei primi mesi del post Cristiano Ronaldo. Il fiuto del gol non lo perdi mai finché il fisico ti consente di scendere in campo, non a caso io ho vinto la classifica dei bomber anche a 38 anni. Icardi, da questo punto di vista, mi assomiglia: quando parte un cross, lui battezza in anticipo dove può finire il pallone. E segna. E poi è bravissimo ad attaccare il primo palo [...]. La vita privata non entra in campo. Poi, ovvio, più un giocatore è sereno e più rende. Icardi aggiungerebbe soluzioni diverse e gol importanti per conquistare la zona Champions. Mauro va servito, ma con Dybala, Chiesa e Cuadrado non credo sarebbe complicato". E infine: "Se fosse per me, aggiungerei Icardi a Morata, che apprezzo moltissimo. Però capisco che, ai tempi del Covid, tutto non si possa avere e vadano fatte delle scelte. Alvaro, essendo in prestito, è quello più sacrificabile. Soprattutto se a corteggiarlo è il Barcellona".