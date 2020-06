Sandro Tonali è l’uomo copertina di Sportweek, potrà essere anche quello del prossimo mercato. Il centrocampista del Brescia, che piace a Juve e Inter, ha parlato al settimanale della Gazzetta. Ecco due anticipazioni.



PIRLO - "No, non sono il suo erede. Tanto per cominciare, non ho il suo lancio, lungo e millimetrico. E glielo invidio".



OBIETTIVI - "So che coi giusti sacrifici posso arrivare in cima al mondo. Ho realizzato neanche la metà di quello che ho in mente, ma mi sento abbastanza forte per farcela".