Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali della squadra bergamasca a proposito dell'imminente obiettivo, la Coppa Italia che mercoledì 19 si disputerà contro la Juventus a Reggio Emilia: "Ora vogliamo raggiungere un altro importante traguardo (dopo la qualificazione aritmetica in Champions League, ndr) e meritiamo un trofeo, sappiamo che non sarà facile ma ora diventa l’obiettivo più importante della stagione. Tutto lo staff e tutti i tifosi meritano un trofeo, però c’è da battagliare e lottare, perché non sarà facile: sono certo che arriveremo preparati molto bene e col piglio giusto alla sfida contro la Juventus. Sappiamo bene che chi sbaglia meno in finale, ha più opportunità per far sua la Coppa".