Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, è intervenuto ai canali ufficiali del club bergamasco nel dopo partita contro la Fiorentina per commentare la vittoria per 3 a 0 dei suoi e il gol segnato. Oltre a questo, il calciatore ha parlato della prossima sfida con la Juventus: "Sono contento di aver fatto gol, dopo la vittoria pensiamo già alla prossima, avremo uno scontro difficile contro la Juventus. Partita speciale, contro una grande squadra. Sono partite che ci piace giocare, vogliamo fare una grande prestazione e cercheremo, come sempre, di trovare la vittoria".