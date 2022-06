Direttamente dalla conferenza stampa svolta durante il ritiro con la sua nazionale, il calciatore belga Youri Tielemans ha parlato di quello che sarà il suo imminente futuro. Sul giocatore del Leicester c'è l'interesse di United e Arsenal, ma anche dei bianconeri.



'Un trasferimento non è da escludere, ma potrei anche rimanere. Mi sento molto bene al Leicester. Chiaramente devi ascoltare e prendere in esame anche altre opportunità, devi guardare alla tua carriera e prendere decisioni. Magari è quello che farò io. Per un calciatore la cosa più importante è giocare, a volte puoi cambiare perché c'è un grande progetto sul tavolo'.