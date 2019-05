"Per noi non c’è nessun dubbio sul futuro di Inzaghi. Siamo stati chiari sia io, sia il presidente Lotito. Penso che anche Simone voglia la stessa cosa. Ci incontreremo nei prossimi giorni e ci siederemo con Inzaghi per fare un bel passo in avanti. Magari volete voi che Inzaghi vada via, per noi deve restare, perché è un laziale dalla testa ai piedi", così Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha chiuso la porta in faccia alla Juventus e al suo desiderio di chiamare Simone Inzaghi sulla propria panchina, dopo l'addio di Massimiliano Allegri dello scorso venerdì.