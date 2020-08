L'ex centrocampista della Juve e della Nazionale Marco Tardelli parla a Radio Sportiva di Juve e Non solo. Si parte da Pirlo e dall'incognita di allenare ex compagni: "Dovrebbe essere un vantaggio ma non si sa mai. Noi giocatori siamo strani, di conseguenza non si può mai capire cosa può accadere nello spogliatoio, questo è un rebus. Bisogna avere la forza di dire, spiegare, il grande giocatore deve anche capire che può stare anche fuori".



RIDIMENSIONAMENTO - "Se voleva risparmiare non licenziava Sarri. Credo debba essere pagato e non è un risparmio. Credo sia un'idea di Agnelli e credo sia positiva". ATALANTA - "L'Atalanta la vedo benissimo, è una squadra che merita ed è la squadra che in Italia gioca meglio a calcio: Mbappé? E' un giocatore importante ma anche loro sanno che giocare contro l'Atalanta non è facile. Nessuno vuole giocarci contro".



CONTE - "Credo sia già a posto, nessuna rivincita. Sta facendo quello che fa un allenatore con una grande squadra".