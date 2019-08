Intervistato al termine del match tra Ajax e PAOK vinto dagli olandesi e valido per il terzo turno di qualificazione della Champions League 2019/20, il laterale sinistro Nicolás Tagliafico ha parlato delle prospettive per la nuova stagione appena iniziata, la prima che i Lanceri affronteranno senza De Ligt, passato alla Juve, e De Jong, ora al Barcellona: "Tutti i calciatori sono importanti, Siamo una squadra con qualcosa dentro. De Jong e De Ligt sono importanti ma con i nuovi innesti dobbiamo pensare a giocare come lo scorso anno. Fare possesso, giocare la palla e non perderci in lanci lunghi. Dobbiamo stare tranquilli e fare come lo scorso anno".