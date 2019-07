Dusan Tadic, tra i protagonisti dell'Ajax nella scorsa edizione della Champions League, ha parlato al giornale olandese De Telegraaf di quello che sarà il prossimo futuro della squadra di Amsterdam. Due domande, in particolare, suscitano curiosità. Nel primo caso, a Tadic viene chiesto cosa ne sarà dell'Ajax al netto delle cessioni - fatte (De Jong al Barca) e probabili (De Ligt-Juve, Van de Beek-Real) - dando quindi per scontata la partenza del centrale olandese verso Torino. "​Ci mancheranno moltissimo i giocatori in partenza, ma il club acquisterà giocatori validi e importanti" ha dichiarato il talento serbo, correggendo poi il tiro quando si è parlato nello specifico dei problemi per il trasferimento di De Ligt alla Juventus: "​No, non proprio. Finché è un giocatore dell'Ajax, darà tutto. È grande e spero che rimanga. Se ciò non è possibile, ci mancherà moltissimo, proprio come Frenkie (De Jong, ndr)".