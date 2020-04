1









Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo che piace a Milan ed è seguito anche dalla Juve, ha dichiarato: "In questo momento non posso dire nulla sull'interessamento del Milan. Se dovesse andare in porto, significa che era destino. Ma la decisione finale spetta a me e ho anche altre proposte. Farò la scelta che ritengo migliore per la mia carriera. La Serie A è un ottimo campionato di sicuro, ma lo sono anche la Premier League e la Bundesliga".



SU CRISTIANO RONALDO - "Cristiano Ronaldo era il mio idolo da bambino, lo ho seguito durante tutto il percorso che lo ha portato a diventare il miglior calciatore del mondo e ovviamente lo seguo ancora oggi. Ma se dovessi indicare un giocatore a cui somiglio per posizione stile di gioco, probabilmente direi Toni Kroos o Paul Pogba".