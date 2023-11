Heorhij, star delloe dellanel mirino della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro l', facendo qualche accenno anche alle voci di mercato che lo riguardano.- "E’ dura e difficile, sono anche 8 ore di bus, ma non c’è alternativa e ci impegniamo a far bene comunque. Come col Barça, le motivazioni sono altissime, ci permettono di superare la fatica e producono risultati".- "Sì, lo so, mi fa piacere. Io la seguo su TikTok... Ma sono i club che scelgono i giocatori, non io. Da piccolo mi piaceva vedere Sheva, Ibra e Kakà. Talento, fantasia e personalità".- "I centrocampisti: Zaniolo Barella, Locatelli. L’Italia è molto forte, è campione d’Europa in carica, ho grande rispetto. Ma noi lotteremo per vincere e fare il nostro meglio. Poi battere l’Italia e qualificarci all’Euro è il nostro sogno. Dopo la pace, ovviamente".- "Vedo i match del Milan e dell’Inter in Europa, anche la Juve. Ma pure Roma, Napoli, i più forti sempre mi interessano, mi piace guardare il calcio in tv, i club che giocano bene, interessanti, attraenti e che fanno possesso".- "E’ molto bravo, è stato un piacere lavorare con lui, è creativo, ha idee nuove, ha cambiato il nostro calcio, l’avevamo chiamato little genius. Ma ha dimostrato che è un big genius. In 6 mesi a Donetsk ha sviluppato molte conoscenze in noi, come muoverci negli spazi, controllare la palla, e ho ricevuto tanto da lui".