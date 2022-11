Lucianonon ha dubbi, dopo la sosta per ilin Serie A si troveranno squadre più forti. Il tecnico delha parlato ai microfoni di Rtv38, concentrandosi appunto sul campionato che verrà. Ecco il suo pensiero: "Sono convinto che questa sosta verrà usata bene perché si va a lavorare in profondità, come fatto in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato un pezzo per rimettere a posto le cose. Io sicuramente andrò a lavorare su altri concetti e sicuramente alla ripartenza troveremo squadre più forti perché tutti gli altri bravi allenatori faranno come me. Per me cade a pennello perché abbiamo fatto un buon periodo ma mantenerlo all'infinito era impossibile. È possibile fare un bel periodo, staccare e avere un altro buon periodo".