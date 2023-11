In conferenza stampa il CT dell'Garethha parlato anche di Kalvin, esperto centrocampista che sta trovando poco spazio aled è finito nel mirino dellaper il mercato di gennaio. Ecco il suo pensiero: "Quello che conta è la sua carriera. Ha giocatori di livello mondiale nel suo club, quindi capisco perfettamente perché non scende in campo. Tra lui, Guardiola e Begiristain sono sicuro che discuteranno sulla strada migliore da seguire. Conosciamo la qualità del suo gioco ed è stato il nostro giocatore dell'anno un paio di anni fa. Ci piacerebbe che giocasse, ma non ci sono molti giocatori che possono giocare nella sua posizione".