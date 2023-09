Intervenuto ai microfoni di Sky, Matiasha parlato del suo primo periodo al. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante di proprietà della: "Il primo giorno che ho passato qui c’era un’alta intensità di allenamenti, ero un po’ stanco. Ma sto bene, c’è tutta la mia famiglia qua come a Torino, dove mi trovavo molto bene. Qua siamo una famiglia piccola, insieme, che lottiamo per gli stessi obiettivi: è questo che ci fa stare così uniti in campo.? Io gli chiedevo se c’era la possibilità di venire qua. Gli ho chiesto com’erano la città, i compagni, gli allenamenti. Era emozionato che io potessi venire. Siamo sempre insieme".