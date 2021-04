3









Se il Real Madrid frena, il Manchester United accelera. Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre un rebus con cui fare i conti in questo finale di stagione, in vista del prossimo anno, che sarà anche l'ultimo del suo contratto con la Juve. Florentino Perez aveva chiuso all'affare nei giorni scorsi, mentre l'allenatore dei Red Devils, Ole Gunner Solskjaer (suo ex compagno ai tempi di Ferguson) lo accoglierebbe a braccia aperte: "Lo rivorrei in squadra". LA SITUAZIONE - Secondo la Gazzetta, Ronaldo non è più felice: il suo futuro resta in bilico con tante riflessioni iniziate ormai tempo fa. CR7 si starebbe guardando intorno per cercare una squadra sul mercato pronta a prenderlo. Pur di tornare a Manchester, CR7 è disposto a fare un sacrificio ma difficilmente scenderà sotto i 20 milioni di euro netti a stagione. Alla Juve ne guadagna 31, mentre allo United sono De Gea (22) e Pogba (17) i più pagati. Proprio il Polpo può essere la carta di scambio giusta per i due club, per venirsi incontro sui cartellini. E il francese a Torino ha lasciato il cuore...