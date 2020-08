Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Copenaghen, soffermandosi anche sul futuro di Paul Pogba: "Siamo felicissimi che sia tornato a giocare. È in forma, è il suo momento. Certo, deve recuperare il tempo perso e sta cercando di farlo. Sta incrementando i suoi allenamenti, ha sempre una grande personalità dentro e fuori il campo, e speriamo di poterlo vedere vincere questa competizione come ha già fatto prima. È un professionista, è un ragazzo fantastico e sono felice di averlo nella squadra".