Ole-Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Sky Sports, in vista della sfida in Premier con il Tottenham di Paul Pogba, centrocampista che piace alla Juve: "Paul ha avuto una stagione difficile. Ma è carico, non vede l'ora di tornare. Ha lavorato duramente, è di buon umore ed è pronto a farsi avanti adesso. L'importante per Paul ora è riprendere il ritmo, adattarsi perfettamente alla partita. Non credo che nessuno possa aspettarsi che Paul e Rashford siano al top. Dobbiamo accettare il fatto che ci vorranno alcune partite di rodaggio prima che tornino ai loro livelli".