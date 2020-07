Ole Gunnar Solskjaer piuttosto chiaro. Non vuole che Paul Pogba si muova. L'allenatore del Manchester United ha spiegato: "Ho parlato più o meno ogni giorno con Paul e, naturalmente, sa che non verrà lasciato andare via. Quando Paul gioca in questo modo non verrebbe abbandonato da nessuna squadra del mondo. È stato fuori per molto tempo e c'era un punto interrogativo sul suo utilizzo prima della partita con il Southampton. Si sentiva pronto ed è stato fantastico. Ora, vediamo come va oggi e domani. Dalla ripresa del campionato è stato fantastico, ha dato molto alla squadra".



E in Inghilterra parlano di rinnovo. Il suo contratto scade nel 2021, ma secondo il Sun andrà avanti con i Red Devils.